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Кариозов Георг. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кариозов Георг. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Лукоильская?

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