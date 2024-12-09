Скворцов Алексей Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Алексей Ник.

Скворцов Алексей Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скворцов Алексей Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, г. Тамбов, гор. Тамбова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.