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Цембалов Дмитр. Аф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цембалов Дмитр. Аф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Перестряжской

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