Сухих Василий Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Василий Сем.

Сухих Василий Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухих Василий Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, д. Путиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.