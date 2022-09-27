Алинбарашвили Давид Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлинбарашвили Давид Алекс.

Алинбарашвили Давид Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алинбарашвили Давид Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Ахалкалакский уезд, д.Никина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.