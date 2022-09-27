Олейник Яков Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник Яков Григ.

Олейник Яков Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Олейник Яков Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.