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Перепелкин Иван Мануилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перепелкин Иван Мануилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Богинской

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