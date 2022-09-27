Коробов Александр Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Александр Петр.

Коробов Александр Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробов Александр Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Фуниковогорск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.