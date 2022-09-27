Алферов Евтих. Галакт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлферов Евтих. Галакт.

Алферов Евтих. Галакт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алферов Евтих. Галакт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Тюляковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.