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Серков Николай Ефрем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Серков Николай Ефрем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольской.

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