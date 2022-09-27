Климшин Пав. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимшин Пав. Леонт.

Климшин Пав. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климшин Пав. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Подольский уезд, Десенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.