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Васюк Григорий Карпов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васюк Григорий Карпов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Саксанской

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