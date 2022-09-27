Гогаркин Никиф. Сим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаркин Никиф. Сим.

Гогаркин Никиф. Сим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гогаркин Никиф. Сим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Карагайской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.