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Лагутин Пант. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лагутин Пант. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Болховский, Огаревской, д. Борнеово

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