Кириллов Ив. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Ив. Леонт.

Кириллов Ив. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Ив. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.