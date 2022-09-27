Зайцев Елис. Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Елис. Семен.

Зайцев Елис. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Елис. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Афонасовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.