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Яблоневич Исаак Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яблоневич Исаак Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, гор., Тифлис

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