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Маврин Моисей Моисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маврин Моисей Моисеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд

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