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Филин Кузьма Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филин Кузьма Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Егорьевская

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