Марков Василий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Василий Маркович

Марков Василий Маркович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марков Василий Маркович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Шишкино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.