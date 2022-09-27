Добродомов Василий Никифоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобродомов Василий Никифоров.

Добродомов Василий Никифоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добродомов Василий Никифоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Ракйтянской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.