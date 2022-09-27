Рилов Иосиф Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРилов Иосиф Лукич

Рилов Иосиф Лукич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рилов Иосиф Лукич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Норьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.