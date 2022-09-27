Саркисьян Сирак. Овам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаркисьян Сирак. Овам.

Саркисьян Сирак. Овам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саркисьян Сирак. Овам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.