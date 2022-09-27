Берзин Ян Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерзин Ян Петр.

Берзин Ян Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Берзин Ян Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Вольмарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.