Авнилав Авраам Шельми — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвнилав Авраам Шельми

Авнилав Авраам Шельми

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авнилав Авраам Шельми
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Кубинский уезд, г. Куба

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.