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Востряков Григ. Ероф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Востряков Григ. Ероф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Чурюковской

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