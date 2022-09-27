Симбаба Иван Емельян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимбаба Иван Емельян.

Симбаба Иван Емельян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симбаба Иван Емельян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Панчевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.