Бороздин Илья Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБороздин Илья Ив.

Бороздин Илья Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бороздин Илья Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, д. Голов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.