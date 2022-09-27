Демидов Федор Макар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Федор Макар.

Демидов Федор Макар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демидов Федор Макар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Знаменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.