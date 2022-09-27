Калотино Лев Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалотино Лев Мих.

Калотино Лев Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калотино Лев Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.