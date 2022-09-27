Изычков Григ. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзычков Григ. Андр.

Изычков Григ. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Изычков Григ. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, д. Евдокимово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.