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Злобин Васил. Арсент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Злобин Васил. Арсент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд

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