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Логанов Спир. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Логанов Спир. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Теренгульск., д. Гладич.

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