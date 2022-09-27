Майструк Сем. Пав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайструк Сем. Пав.

Майструк Сем. Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Майструк Сем. Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, м. Петровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.