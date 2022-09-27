Чумаченко Ефим Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумаченко Ефим Фед.

Чумаченко Ефим Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чумаченко Ефим Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Александровская д.Каприца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.