Пейсихович Шлема Берков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПейсихович Шлема Берков

Пейсихович Шлема Берков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пейсихович Шлема Берков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.