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Тимофеев Егор Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Егор Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, С.Трубинская

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