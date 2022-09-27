Климов Зах. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Зах. Ив.

Климов Зах. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Климов Зах. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Седелькинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.