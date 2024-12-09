Ковтун Пав Демид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Пав Демид.

Ковтун Пав Демид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковтун Пав Демид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, г. Борзна

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.