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Шуравенков Егор Ефремович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шуравенков Егор Ефремович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Торговской Хородки

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