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Крисветник Андрей Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крисветник Андрей Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Змеиногорской, д. Мысы

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