Кардушис Ив. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКардушис Ив. Матв.

Кардушис Ив. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кардушис Ив. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Янишской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.