Лубенец Терентий Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубенец Терентий Ник.

Лубенец Терентий Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лубенец Терентий Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, с. Калкул

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.