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Балакерев Михаил Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балакерев Михаил Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ревезенская, Черкати

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