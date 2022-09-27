Татаренков Павел Фролов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаренков Павел Фролов.

Татаренков Павел Фролов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Татаренков Павел Фролов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Вахновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.