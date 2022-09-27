Яковлев Фил. Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Фил. Яковлевич

Яковлев Фил. Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яковлев Фил. Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Асакасинская, д. Сил.-Сарай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.