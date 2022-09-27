Кривейко Влас Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривейко Влас Вас.

Кривейко Влас Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривейко Влас Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.