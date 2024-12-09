Акбашев Ахтарей Михметд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкбашев Ахтарей Михметд

Акбашев Ахтарей Михметд

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Акбашев Ахтарей Михметд
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпачихин., д. Акбашин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.