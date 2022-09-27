Плещенков Сергей Максимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлещенков Сергей Максимов.

Плещенков Сергей Максимов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плещенков Сергей Максимов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Брянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.