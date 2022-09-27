Гондалев Гордей Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГондалев Гордей Фил.

Гондалев Гордей Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гондалев Гордей Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Добрянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.